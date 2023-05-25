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1 час назад

В МИД Польши рассказали о реализации стратегии сдерживания НАТО

Газета.Ru

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что принятая Североатлантическим альнсом на саммите в Мадриде новая стратегия сдерживания реализуется с опозданием. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД Польши рассказали о реализации стратегии сдерживания НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, на саммите в Мадриде НАТО перешла на стратегию сдерживания, основанную на принципе запрета доступа.

"Мы уже многого добились с точки зрения концепции", — заявил министр.

Он подчеркнул, что в последнее альянс занимался поиском практического применения этих концепций. Рау добавил, что это еще не законченный процесс и его необходимо завершить.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украине стоит ждать от стран-членов НАТО более четкой позиции в рамках саммита Североатлантического альянса, который состоится летом в Литве.

Как указала заместитель главы Госдепа, альянс готов помогать Украине в долгосрочной перспективе, об этом говорят все государства-члены. Она также добавила, что можно рассчитывать на продолжение сотрудничества в сфере разведки и кибербезопасности.

В мире,Збигнев Рау,Виктория Нуланд,НАТО,Госдеп США,
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