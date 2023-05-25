В МИД Польши рассказали о реализации стратегии сдерживания НАТО

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что принятая Североатлантическим альнсом на саммите в Мадриде новая стратегия сдерживания реализуется с опозданием. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, на саммите в Мадриде НАТО перешла на стратегию сдерживания, основанную на принципе запрета доступа.

"Мы уже многого добились с точки зрения концепции", — заявил министр.

Он подчеркнул, что в последнее альянс занимался поиском практического применения этих концепций. Рау добавил, что это еще не законченный процесс и его необходимо завершить.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украине стоит ждать от стран-членов НАТО более четкой позиции в рамках саммита Североатлантического альянса, который состоится летом в Литве.