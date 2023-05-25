В МИД Польши рассказали о реализации стратегии сдерживания НАТО

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что принятая Североатлантическим альнсом на саммите в Мадриде новая стратегия сдерживания реализуется с опозданием. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, на саммите в Мадриде НАТО перешла на стратегию сдерживания, основанную на принципе запрета доступа.
"Мы уже многого добились с точки зрения концепции", — заявил министр.
Он подчеркнул, что в последнее альянс занимался поиском практического применения этих концепций. Рау добавил, что это еще не законченный процесс и его необходимо завершить.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украине стоит ждать от стран-членов НАТО более четкой позиции в рамках саммита Североатлантического альянса, который состоится летом в Литве.
Как указала заместитель главы Госдепа, альянс готов помогать Украине в долгосрочной перспективе, об этом говорят все государства-члены. Она также добавила, что можно рассчитывать на продолжение сотрудничества в сфере разведки и кибербезопасности.