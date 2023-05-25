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СБУ заочно обвинила вице-адмирала Соколова

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командующему Черноморским флотом России вице-адмиралу Виктору Соколову "в нарушении законов и обычаев войны". Об этом сообщает ТАСС.

СБУ заочно обвинила вице-адмирала Соколова
© РИА Новости

"СБУ собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Виктора Соколова", — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Спецслужба предъявила военному обвинение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также по статье о нарушении законов и обычаев войны. Как указали в СБУ, эти статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота Военно-морского флота Российской Федерации генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому за "прорыв" государственной границы страны "для захвата Харьковской области".

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих.

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