Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией

«Самый крупный вопрос, я о нем говорил, это единые рынки энергетические наши — газа, нефти и так далее», — сказал он по итогам саммита ЕАЭС .

Также, по словам Лукашенко, есть ряд других мелких вопросов, которые тоже нуждаются в урегулировании, в том числе транспортные и логистические. В частности, он указал на проблемы в поставках белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в РФ. При этом Лукашенко подчеркнул, что «любой вопрос в отношениях с Россией решается в течение нескольких дней».