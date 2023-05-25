Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией
Главным вопросом в отношениях с Россией, который необходимо урегулировать, является формирование и функционирование единых энергорынков. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Самый крупный вопрос, я о нем говорил, это единые рынки энергетические наши — газа, нефти и так далее», — сказал он по итогам саммита ЕАЭС.
Также, по словам Лукашенко, есть ряд других мелких вопросов, которые тоже нуждаются в урегулировании, в том числе транспортные и логистические. В частности, он указал на проблемы в поставках белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в РФ. При этом Лукашенко подчеркнул, что «любой вопрос в отношениях с Россией решается в течение нескольких дней».