ABBA отказалась выступать на «Евровидении» в Швеции
Легендарная группа ABBA отказалась выступать на «Евровидении» в Швеции. Об этом сообщает The Guardian.
«Я не хочу. А если я не захочу, то и другие не захотят. Для всех нас четверых это – одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" – это значит "нет"», – заявил фронтмен Бенни Андерссон.
При этом причину отказа представители группы не уточнили. Как добавил другой участник группы Бьорн Ульвеус, ABBA может отметить 50-летие своей победы на «Евровидении-1974» без посещения самого конкурса.
Напомним, что 14 мая стал известен победитель «Евровидения-2023». Им стала соотечественница группы ABBA из Швеции – певица Лорин.