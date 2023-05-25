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ABBA отказалась выступать на «Евровидении» в Швеции

Легендарная группа ABBA отказалась выступать на «Евровидении» в Швеции. Об этом сообщает The Guardian.

«Я не хочу. А если я не захочу, то и другие не захотят. Для всех нас четверых это – одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" – это значит "нет"», – заявил фронтмен Бенни Андерссон.

При этом причину отказа представители группы не уточнили. Как добавил другой участник группы Бьорн Ульвеус, ABBA может отметить 50-летие своей победы на «Евровидении-1974» без посещения самого конкурса.

Напомним, что 14 мая стал известен победитель «Евровидения-2023». Им стала соотечественница группы ABBA из Швеции – певица Лорин.

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