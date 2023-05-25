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Эрдоган лидирует в опросах в преддверии второго тура президентских выборов в Турции

Большинство граждан Турции собираются поддержать действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках второго тура выборов главы государства, который состоится уже через три дня — 28 мая, пишет Bianet. Согласно опросу Konda, в пользу турецкого лидера выступили 52,7% респондентов.

Эрдоган лидирует в опросах в преддверии второго тура президентских выборов в Турции
© globallookpress.com

Как отмечается, оппонент главы государства, кандидат от шестипартийного альянса оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает только 47,3% поддержки со стороны опрошенных. При этом Konda не исключает изменения мнения некоторых избирателей непосредственно перед выборами, поскольку Турция впервые с введения президентской системы сталкивается со вторым туром голосования.

Ранее сообщалось, что прокурдские партии Турции — Народно-демократическая партия (ДПН) и «Левая партия зеленых» (YSP) — призвали голосовать за Кылычдароглу, чтобы «свергнуть Эрдогана».

«Режим, созданный Эрдоганом и его партнерами, является причиной социальных проблем, которые сейчас возникают», — объявили в ДПН.

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