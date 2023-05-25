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В Нидерландах провокация с подбитым российским танком обернулась неудачей

В Амстердаме провалилась попытка устроить провокацию с подбитым российским танком, голландцы забросали его цветами. Об этом пишут «Известия».

В Нидерландах провалилась провокация с подбитым российским танком
© T.me/rasstrelny

По данным издания, жители страны, принесшие цветы к танку, выставленному на одной из улиц города, потребовали от властей прекратить вооружать Украину.

На опубликованных кадрах видно, что танк украшен розами, а в его дуло вставлен букет из подсолнухов. Также плитка перед танком усеяна лепестками цветов.

T.me/rasstrelny

В феврале подбитый российский танк был установлен напротив посольства РФ в Германии. Однако жители страны провели массовые акции, выступив за мирное урегулирование конфликта на Украине, и принесли цветы к российскому танку.

Также неизвестные нарисовали белой краской из баллончика букву Z на российском танке, который является частью выставки перед Музеем свободы в Грусбеке. Латинские буквы Z и V стали одним из символов спецоперации на Украине. С их помощью российские военные обозначают принадлежность бронетехники и разнообразных транспортных средств к той или иной группировке ВС РФ.

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