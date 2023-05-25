В Нидерландах провалилась провокация с подбитым российским танком

В Нидерландах провокация с подбитым российским танком обернулась неудачей
В Амстердаме провалилась попытка устроить провокацию с подбитым российским танком, голландцы забросали его цветами. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, жители страны, принесшие цветы к танку, выставленному на одной из улиц города, потребовали от властей прекратить вооружать Украину.
На опубликованных кадрах видно, что танк украшен розами, а в его дуло вставлен букет из подсолнухов. Также плитка перед танком усеяна лепестками цветов.
В феврале подбитый российский танк был установлен напротив посольства РФ в Германии. Однако жители страны провели массовые акции, выступив за мирное урегулирование конфликта на Украине, и принесли цветы к российскому танку.
Также неизвестные нарисовали белой краской из баллончика букву Z на российском танке, который является частью выставки перед Музеем свободы в Грусбеке. Латинские буквы Z и V стали одним из символов спецоперации на Украине. С их помощью российские военные обозначают принадлежность бронетехники и разнообразных транспортных средств к той или иной группировке ВС РФ.