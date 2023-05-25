Додон заявил, что народ Молдавии продолжит отмечать День Победы

Жители Молдавии будут отмечать 9 мая День Победы, даже если власти страны отменят его. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

© Газета.Ru

По его словам, инициатива правящей в стране партии «Действие и солидарность» отменить день Победы и заменить этот праздник «днем памяти павших во Второй Мировой войне», который будут отмечать 8 мая, стал «плевком в лицо народа Молдавии».

Он также обвинил в фашизме президента страны Майю Санду и правящую партию.

«Они подняли руку на один из самых святых для нас дней — на День Победы над фашизмом. Санду и ее клевреты лишний раз доказали, что они — самые настоящие фашисты», — написал он в Telegram-канале.

Додон убежден, что народ Молдавии будет продолжать праздновать День Победы 9 Мая, «как это было на протяжении 78 лет». Он пообещал отменить «это преступное, бесчеловечное решение Санду и ее приближенных».

Около здания парламента проходит стихийный митинг против отмены Дня Победы. Накануне правящая Партия действия и солидарности зарегистрировала проект закона о переименовании Дня Победы и переносе выходного дня на 8 мая.

Ранее оппозиционная молдавская Партия социалистов заявила, что собирается в судебном порядке оспорить каждый незаконный протокол о ношении георгиевских лент в День Победы.