Додон заявил, что народ Молдавии продолжит отмечать День Победы

Додон назвал законопроект об отмене Дня Победы в Молдавии "плевком" в лицо народа
Жители Молдавии будут отмечать 9 мая День Победы, даже если власти страны отменят его. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).
По его словам, инициатива правящей в стране партии «Действие и солидарность» отменить день Победы и заменить этот праздник «днем памяти павших во Второй Мировой войне», который будут отмечать 8 мая, стал «плевком в лицо народа Молдавии».
Он также обвинил в фашизме президента страны Майю Санду и правящую партию.
«Они подняли руку на один из самых святых для нас дней — на День Победы над фашизмом. Санду и ее клевреты лишний раз доказали, что они — самые настоящие фашисты», — написал он в Telegram-канале.
Додон убежден, что народ Молдавии будет продолжать праздновать День Победы 9 Мая, «как это было на протяжении 78 лет». Он пообещал отменить «это преступное, бесчеловечное решение Санду и ее приближенных».
Около здания парламента проходит стихийный митинг против отмены Дня Победы. Накануне правящая Партия действия и солидарности зарегистрировала проект закона о переименовании Дня Победы и переносе выходного дня на 8 мая.
Ранее оппозиционная молдавская Партия социалистов заявила, что собирается в судебном порядке оспорить каждый незаконный протокол о ношении георгиевских лент в День Победы.
Президент Украины Владимир Зеленский в мае подписал указ о праздновании 9 мая на Украине Дня Европы вместо Дня Победы.