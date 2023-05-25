Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Ранее бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов оказался под следствием в связи с провалом работы спецслужбы в период, предшествовавший российской специальной военной операции (СВО), и на ее начальном этапе. Отмечалось, что в действиях экс-главы СБУ, уволенного 17 июля прошлого года, усмотрели преступную халатность.