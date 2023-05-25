Кеннеди-младший обвинил Байдена в провоцировании конфликта на Украине

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«Они хотели войны как части своего стратегического грандиозного плана по уничтожению любой страны, такой как Россия, которая сопротивляется американской имперской экспансии», - написал он в Twitter.

По мнению Кеннеди-младшего, Байден втянул Соединенные Штаты «в прокси-войну под ложным предлогом». «На их руках кровь сотен тысяч украинцев, не говоря уже о более чем $100 млрд налогоплательщиков США», - добавил он.

Ранее Кеннеди-младший заявлял, что американцы устали от бесконечных войн, которые США ведут за границей. По его мнению, Джо Байден не видит реальное положение дел с финансовым состоянием американцев.

Кеннеди-младший также заявлял, что в ходе конфликта на Украине погибли 300 тыс. военнослужащих ВСУ, а также 14 тыс. мирных жителей.