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Кеннеди-младший заявил, что власти США виновны в смерти сотен тысяч украинцев

Администрация президента США Джо Байдена спровоцировала конфликт на Украине и втянула американцев в «опосредованную войну». Такое мнение высказал кандидат в главы Белого дома Роберт Кеннеди – младший, который является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди.

Кеннеди-младший обвинил Байдена в провоцировании конфликта на Украине
© Газета.Ru

«Они хотели войны как части своего стратегического грандиозного плана по уничтожению любой страны, такой как Россия, которая сопротивляется американской имперской экспансии», - написал он в Twitter.

По мнению Кеннеди-младшего, Байден втянул Соединенные Штаты «в прокси-войну под ложным предлогом». «На их руках кровь сотен тысяч украинцев, не говоря уже о более чем $100 млрд налогоплательщиков США», - добавил он.

Ранее Кеннеди-младший заявлял, что американцы устали от бесконечных войн, которые США ведут за границей. По его мнению, Джо Байден не видит реальное положение дел с финансовым состоянием американцев.

Кеннеди-младший также заявлял, что в ходе конфликта на Украине погибли 300 тыс. военнослужащих ВСУ, а также 14 тыс. мирных жителей.

Роберт Кеннеди-младший считает, что сможет выйти победителем на праймериз Демократической партии, одолев Джо Байдена.

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