Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Великобританию

"Я бы никогда не сказал "никогда", всегда возможно, что однажды он [принц Гарри] захочет вернуться домой, возможно, что он купит [недвижимость] здесь, если захочет приехать [еще], а Меган не захочет приехать. У Меган нет здесь семьи как таковой, все ее родственники в Штатах, и Гарри решил, что хочет построить свой дом именно там", - сказал Харролд.