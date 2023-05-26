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Переезд принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию возможен

Бывший дворецкий Карла III Грант Харролд считает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл в конце концов вернутся в Великобританию. Об этом пишет New York Post.

Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Великобританию
© globallookpress.com

Грант Харролд, который работал дворецким короля с 2004 по 2011 год, настаивает на том, что возвращение в Великобританию вполне вероятный шаг для королевских особ в будущем.

"Я бы никогда не сказал "никогда", всегда возможно, что однажды он [принц Гарри] захочет вернуться домой, возможно, что он купит [недвижимость] здесь, если захочет приехать [еще], а Меган не захочет приехать. У Меган нет здесь семьи как таковой, все ее родственники в Штатах, и Гарри решил, что хочет построить свой дом именно там", - сказал Харролд.

По словам бывшего дворецкого, принц Гарри "всегда будет ассоциироваться с Великобританией", и он никогда "не захочет полностью отрезать эту связь".

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что ФБР раскрыло заговор с целью убийства Елизаветы II во время поездки в США.

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