В Молдавии прошел пикет против отмены Дня победы

«Они [власти — прим.ред.] делают все возможное, чтобы спровоцировать конфликт, который потом перерастет в нечто подобное Украине. Мы этого не хотим. Мы хотим сказать, что мы мирный народ, 9 мая для нас — это праздник. Мы все понимаем, что если бы не та Победа, нас бы не было», — заявил один из участников пикета.