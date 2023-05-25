В Молдавии прошел пикет против отмены Дня победы
Утром 25 мая перед зданием парламента Молдавии прошел пикет против отмены Дня Победы 9 мая и создания вместо него Дня памяти 8 мая. Об этом сообщает NewsMaker.
Издание отмечает, что пикет был организован Национальным координационным комитетом «Победа». В пикете приняли участие около двадцати человек. Они принесли с собой плакаты с надписями «9 мая — День Победы» и копию Знамени Победы.
«Они [власти — прим.ред.] делают все возможное, чтобы спровоцировать конфликт, который потом перерастет в нечто подобное Украине. Мы этого не хотим. Мы хотим сказать, что мы мирный народ, 9 мая для нас — это праздник. Мы все понимаем, что если бы не та Победа, нас бы не было», — заявил один из участников пикета.
Другой участник рассказал РИА Новости, что всегда мечтал побывать у ступеней Рейхстага в Берлине, где завершилась Великая Отечественная война.
«Сегодня для того, чтобы побывать у ступеней Рейхстага, не надо ездить в Берлин. Надо прийти в центр Кишинева и подойти к ступеням нашего парламента, который с сегодняшнего дня можно смело именовать Рейхстагом», — подчеркнул он.
Ранее правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» выступила с инициативой заменить «День Победы и памяти героев, павших за независимость Отечества», отмечаемый в стране с 1990 года, «Днем памяти и примирения в честь павших в Великой Отечественной войне», который предлагают праздновать 8 мая. В этот день отмечается День Победы в Европе.
В партии заявили, что замена праздника необходима, чтобы перейти к «интерпретации и восприятию без сопутствующей идеологии некоторых исторических событий, связанных со Второй мировой войной, в молдавском обществе».
Инициативу рассмотрят на заседании парламента 25 мая.