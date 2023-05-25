Глава МВД Турции назвал Кылычдароглу «спикером США»

«Кылычдароглу — спикер США. Мы можем не нравиться людям, они могут быть не в восторге от нашего образа жизни, но значительная часть предложений Кылычдароглу это то, что предложено ему США и Европой», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу Habertürk.