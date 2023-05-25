$79.97-0.2086.20-0.35

Глава МВД Турции назвал Кылычдароглу «спикером США»

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу является «спикером США», заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«Кылычдароглу — спикер США. Мы можем не нравиться людям, они могут быть не в восторге от нашего образа жизни, но значительная часть предложений Кылычдароглу это то, что предложено ему США и Европой», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу Habertürk.

Сойлу назвал Кылычдароглу политиком «со сломанными тормозами».

Ранее стало известно, что, согласно опросу центра Özdemir Araştırma, более 54% избирателей готовы поддержать Эрдогана в ходе второго тура турецких президентских выборов.

В опросе участвовали около 6 тыс. человек.

18 мая Кылычдароглу пообещал выслать из страны всех беженцев в случае победы на выборах.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий