Пока вы спали: США об организаторах атаки на Кремль и российская угроза для Турции

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Фото: ТАСС ТАСС

Китай заявил о готовности поддержать инициативы Европы по Украине

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Китай поддержит такие инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса, при этом «всем сторонам необходимо начинать с себя и создавать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров». Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй, пишет ТАСС.

«Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное, а также в усилиях для долгосрочной стабильности на европейском континенте», - подчеркнул он.

Сеул задумался о поставках боеприпасов Киеву

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен заявил о том, что Сеул готов всесторонне изучить вопрос о поставках боеприпасов Киеву. Его слова приводит агентство Yonhap.

Он отметил, что в настоящее время Южная Корея оказывает гуманитарную и финансовую помощь Украине, но готова изучить возможность отправки и боеприпасов. «Мы планируем в дальнейшем рассмотреть такую возможность после мониторинга ситуации на местах», — пояснил Чо Тхэ Ен.

В США назвали украинские спецслужбы организаторами атаки на Кремль

Официальные лица в США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одно из специальных военных или разведывательных подразделений Украины. Об этом пишет New York Times.

По данным издания, изначально американские власти рассматривали версию о том, что атаку организовала Россия, но потом поменяли мнение, перехватив разговор «удивленных» российских чиновников. При этом у Вашингтона нет информации о том, был ли президент Украины Владимир Зеленский в курсе готовящегося теракта, также пока неизвестно, какая именно спецслужба за ним стоит.

В Севастополе отражена атака беспилотников

Два беспилотника были сбиты военными, еще несколько заглушены и посажены в ходе сегодняшней атаки на Севастополь. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

«В районе поселка Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали», - подчеркнул он.

Соперник Эрдогана назвал газовый хаб угрозой для Турции

Оппозиционный кандидат в президенты Турции и главный соперник действующего главы государства Кемаль Кылычдароглу назвал идею создания российского газового хаба в Турции угрожающей энергетической безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.