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Подоляк: ВСУ начали отдельные операции в рамках контрнаступления

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось несколько дней назад. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в среду, 24 мая, в эфире канала Rai 1.

По его словам, отдельные операции в рамках украинского наступления уже начались. Подоляк не стал уточнять, на каком участке линии соприкосновения и в чем суть операций.

Южная Корея задумалась о поставках боеприпасов Украине

Говоря о теме поставок вооружений с Запада, Подоляк повторил утверждение о том, что Украина собирается применять их лишь на тех территориях, которые продолжает считать своими. Комментируя возможные поставки американских истребителей F-16, советник добавил, что они необходимы Киеву чтобы «перекрыть воздушное пространство».

Напомним, что тема вероятного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, в том числе называются различные даты его начала. Вместе с тем в МИД РФ подчеркивали, что открытые рассуждения западных стран о грядущем контрнаступлении еще раз подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

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