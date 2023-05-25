Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось несколько дней назад. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в среду, 24 мая, в эфире канала Rai 1.

По его словам, отдельные операции в рамках украинского наступления уже начались. Подоляк не стал уточнять, на каком участке линии соприкосновения и в чем суть операций.

Говоря о теме поставок вооружений с Запада, Подоляк повторил утверждение о том, что Украина собирается применять их лишь на тех территориях, которые продолжает считать своими. Комментируя возможные поставки американских истребителей F-16, советник добавил, что они необходимы Киеву чтобы «перекрыть воздушное пространство».