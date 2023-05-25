Десантис: Штаты не должны втягиваться в вооруженный конфликт на Украине

"Что касается событий в Восточной Европе, я хочу, чтобы там все уладилось. Эскалации войны не хочу. Никто не знает, какая ситуация там сложится к январю 2025 года [к инаугурации после президентских выборов - ред.]. Но я точно не хочу, чтобы США и наша армия влезали в вооруженный конфликт в России или в Украине", - сообщил Десантис.