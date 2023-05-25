Кандидат в президенты США Десантис: Штаты не должны втягиваться в вооруженный конфликт на Украине
Кандидат в президенты США губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что не хочет втягивания США и американских военнослужащих в украинский кризис. Об этом он заявил в эфире американского телеканала Fox News.
"Что касается событий в Восточной Европе, я хочу, чтобы там все уладилось. Эскалации войны не хочу. Никто не знает, какая ситуация там сложится к январю 2025 года [к инаугурации после президентских выборов - ред.]. Но я точно не хочу, чтобы США и наша армия влезали в вооруженный конфликт в России или в Украине", - сообщил Десантис.
Ранее стало известно, что Рон Десантис стал участником президентской гонки в США. Он считается основным конкурентом бывшего президента США Дональда Трампа в республиканской партии.