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Южная Корея задумалась о поставках боеприпасов Украине

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен рассказал, что страна задумалась о поставках Украине боеприпасов в будущем. По его словам, власти намерены рассмотреть данный вопрос, сообщает агентство Yonhap.

Южная Корея задумалась о поставках боеприпасов Украине
© Pixabay

«Мы планируем в дальнейшем рассмотреть (возможность поставки боеприпасов — прим. «Ленты.ру») после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций», — заявил он.

При этом Чо Тхэ Ен отметил, что в настоящее время у Сеула нет намерений отправлять Киеву снаряды. Он также напомнил, что Южная Корея предоставляет Украине как гуманитарную, так и финансовую помощь.

Ранее стало известно, что первая фаза обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16 пройдет в Великобритании. Уточняется, что начальные тренировки пройдут около 20 летчиков.

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