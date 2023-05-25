Посольство РФ в Боснии и Герцеговине назвало дружбу с США билетом на «Титаник»
Вашингтону угрожает финансовый кризис, поэтому дружба с ним равносильна покупке билета на «Титаник». Такое заявление сделало посольство России в Боснии и Герцеговине в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Дипломаты утверждают, что США «беспощадно бросают союзников на произвол судьбы», хотя эти самые союзники считали Вашингтон своим другом и защитником. США погрязло в коррупции и обвиняет в этом тех, кто не разделяет их мнение, добавляет посольство. Ведомство считает, что США «стоят на краю финансовой пропасти», которую всеми силами пытаются отсрочить. Возможно, они смогут выиграть себе время, «включив печатный станок», однако в долгосрочной перспективе это не станет решением проблемы, говорится в сообщении.
«Уже ясно, что Америка — больное общество, пораженное метастазами насилия, расовой непримиримости, экономическим неравенством», — комментирует ситуацию посольство РФ, добавив, что сегодня дружба с Вашингтоном равносильна покупке билета на «Титаник».
Ведомство утверждает, что США любят поучать остальные страны, учить их жить, но при этом «беспардонно и нагло врут», уничтожают суверенные страны, игнорируют свои обязательства и обвиняют в этом других.