Дипломаты утверждают, что США «беспощадно бросают союзников на произвол судьбы», хотя эти самые союзники считали Вашингтон своим другом и защитником. США погрязло в коррупции и обвиняет в этом тех, кто не разделяет их мнение, добавляет посольство. Ведомство считает, что США «стоят на краю финансовой пропасти», которую всеми силами пытаются отсрочить. Возможно, они смогут выиграть себе время, «включив печатный станок», однако в долгосрочной перспективе это не станет решением проблемы, говорится в сообщении.