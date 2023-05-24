Кылычдароглу подал в суд на Эрдогана

Кемаль Кылычдароглу, кандидат в президенты Турции от оппозиции, в среду, 24 мая, подал в суд на действующего главу республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ТАСС.

Поводом для обращения послужило использование Эрдоганом в рамках президентской кампании ролика, в котором его оппонент общается с представителями Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической.

Адвокат оппозиционного политика Джеляль Кылыч подчеркнул, что представленное главой страны видео является смонтированным и фальшивым.

Юрист пояснил, что демонстрация фейкового видео причинила его клиенту моральный ущерб в размере 1 млн турецких лир (4 млн рублей).

По его словам, если суд удовлетворит требования «[будущего]13-го президента Турции», то полученные деньги будут направлены детям, чьи отцы погибли в борьбе с терроризмом.