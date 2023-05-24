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Названа кандидатура на пост нового генсека НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен «серьезно рассматривают» на должность нового генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Названа кандидатура на пост нового генсека НАТО
© globallookpress.com

Чиновник из Центральной Европы, чье имя не раскрывается, назвал Фредериксен кандидатурой на пост нового генсека НАТО. По его словам, политика из Дании рассматривает на этот пост ряд крупных союзников, поскольку страны альянса хотят видеть во главе организации человека, руководящего правительством. Кроме того, поскольку предыдущие генсеки были мужчинами, сейчас государства заинтересованы в кандидате-женщине.

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Однако не все участники НАТО готовы поддержать назначение на пост генсека кандидата из Северной Европы. Альянс уже возглавлял представитель Дании: с 2009 по 2014 год генсеком был экс-премьер страны Андерс Фог Расмуссен. При этом расходы Дании на оборону пока не составляют двух процентов от ВВП.

На должность главы НАТО также могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его коллега из Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свое решение об уходе с должности 20 февраля. Он должен был покинуть пост, который занимает с 2014 года, еще в октябре 2022 года, но члены альянса продлили его полномочия на год.

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