В Молдавии намереваются переименовать День Победы

В парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект о переименовании Дня Победы в «день памяти павших во Второй Мировой войне», рассказал депутат Богдан Цырдя. Он добавил, что с инициативой выступила правящая партия «Действие и солидарность», пишет РИА «Новости».

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Цырдя пояснил, что день памяти, в случае принятия законопроекта, будет отмечаться не 9 мая, а 8 мая, так же, как и в Европе.

По его оценке, правящая партия желает, чтобы молдаване оплакивали фашистов и нацистов, так как они тоже погибли в ходе мирового конфликта.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая республика отмечает «День мира».