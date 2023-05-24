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52 минуты назад

В Молдавии намереваются  переименовать День Победы в день памяти павших

Илья Родин

В парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект о переименовании Дня Победы в «день памяти павших во Второй Мировой войне», рассказал депутат Богдан Цырдя. Он добавил, что с инициативой выступила правящая партия «Действие и солидарность», пишет РИА «Новости».

В Молдавии намереваются переименовать День Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цырдя пояснил, что день памяти, в случае принятия законопроекта, будет отмечаться не 9 мая, а 8 мая, так же, как и в Европе.

По его оценке, правящая партия желает, чтобы молдаване оплакивали фашистов и нацистов, так как они тоже погибли в ходе мирового конфликта.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая республика отмечает «День мира».

Она пояснила, что власти страны в этот день возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе с тем, чтобы почтить память людей, убитых во Вторую мировую войну.

В мире,Майя Санду,
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