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Спецпредставитель генсека НАТО заявил, что альянсу не нравится решение РФ по полетам в Грузию

Североатлантический альянс с беспокойством воспринял новость о восстановлении прямых рейсов из Тбилиси в Москву и из Москвы в Тбилиси, заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, передает ТАСС.

В НАТО обеспокоены восстановлением полетов между Грузией и Россией
© Газета.Ru

По его словам, блок негативно оценивает решение России о восстановлении авиасообщения с грузинской стороной.

"Наша позиция заключается в обеспокоенности. Нам не нравится это решение Москвы, но это было одностороннее решение. Обеспокоенность больше касается реакций, которые мы увидели со стороны некоторых членов вашего [Грузии] парламента, членов правительства, так как принципиальный момент - продолжить поддержку Украины", - отметил Коломина в ходе визита в Тбилиси.

Как указал спецпредставитель генсека НАТО, продолжение помощи Киеву является приоритетным моментом для всех государств-членов Североатлантического альянса. Он также добавил, что блок ожидает подобного и от своих партнеров.

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"[Прямое рейсы между Россией и Грузией] создают определенное пространство для потенциального обхода санкций в отношении России", - подчеркнул Коломина.

Запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний был отменен еще 10 мая вместе с введением безвиза для грузин. В Тбилиси это решение России вызвало смешенную реакцию, в частности, президент республики Саломе Зурабишвили назвала его неприемлемым, посчитав "провокацией". При этом в правительстве Грузии, напротив, положительно оценили отмену Россией визового режима и восстановление авиасообщения.

Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция обвинила власти Грузии в "тайных переговорах" с Россией, в том числе по прямым рейсам.

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