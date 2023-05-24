ЕС анонсировал введение рестрикций в отношении пяти граждан Молдавии

Евросоюз в ближайшее время введет рестрикции в отношении пяти политиков и предпринимателей Молдавии за якобы попытку организации пророссийского государственного переворота. Об этом сообщает онлайн-газета EUobserver.

По информации издания, в санкционном списке числятся: вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер, бизнесмены Илан Шор и Владимир Плахотнюк. Их действия, по оценке Европейского союза, дестабилизируют республику.

В материале отмечается, что пятерым молдаванам заблокируют финансовые средства в европейских банках в целях "попытки остановить РФ от узурпации власти в Молдавии".

В апреле Евросоюз разработал механизм введения санкций в отношении любых представителей молдавской оппозиции, которые, по мнению Брюсселя, "подрывают суверенитет Молдавии".