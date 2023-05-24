На Украине сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области вечером 24 мая прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинской издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Сумском районе», — сообщило издание в 18:30 по московскому времени.
ТАСС со ссылкой на «Зеркало недели» дополняет, что, по имеющимся данным, взрывы произошли на приграничной территории региона. Воздушная тревога в области в этот момент не объявлялась, однако, по данным официальной карты тревог, объявлялась перед этим трижды в первой половине дня.
В ночь на 23 мая звуки взрывов были слышны в Харькове. Перед этим в регионе, а также еще в семи областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.