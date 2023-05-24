На Украине сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области вечером 24 мая прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинской издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Сумском районе», — сообщило издание в 18:30 по московскому времени.

ТАСС со ссылкой на «Зеркало недели» дополняет, что, по имеющимся данным, взрывы произошли на приграничной территории региона. Воздушная тревога в области в этот момент не объявлялась, однако, по данным официальной карты тревог, объявлялась перед этим трижды в первой половине дня.