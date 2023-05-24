В парламенте Армении произошла потасовка

Потасовка произошла сегодня во время пленарного заседания парламента Армении между депутатами от правящей партии и оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Перепалкой закончилось выступление депутата от оппозиционной фракции «Армения», бывшего мэра города Сисиан Артура Саркисяна. В ходе обсуждения кандидатур на должность судьи Кассационного суда парламентарий обвинил одного из кандидатов - Армена Даниеляна - в своем незаконном аресте в ноябре 2021 года.

Его слова вызвали резкое недовольство у члена правящей фракции «Гражданский договор» Овика Агазаряна.

Спикер парламента Ален Симонян вызвал в зал заседаний сотрудников службы безопасности, которые силой вывели оппозиционера. При этом Саркисян назвал действия охраны незаконными, пообещав, что они «еще ответят», пишет Sputnik Армения.

Комментируя этот инцидент, депутат от оппозиционной партии «Айастан» Ишхан Сагателян отметил, что депутат фракции власти Овик Агазарян потребовал, чтобы Артур Саркисян «сел и не рыпался».

На кадрах, которые привело издание, парламентарии кричат друг на друга, их разнимают представители службы охраны в форменной одежде, а также другие депутаты.