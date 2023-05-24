В парламенте Армении произошла драка

Во время пленарного заседания парламента Армении произошла драка, сообщает РИА Новости. Потасовка началась после выступления депутата от оппозиционной фракции «Армения», бывшего мэра города Сисиан Артура Саркисяна.

Агентство передает, что в ходе обсуждения кандидатур на должность судьи Кассационного суда Саркисян обвинил одного из кандидатов — Армена Даниеляна — в своем незаконном аресте в ноябре 2021 года. Эти слова возмутили члена правящей фракции «Гражданский договор» Овика Агазаряна.

Словесная перепалка переросла в потасовку. Спикер парламента Ален Симонян вызвал в зал заседаний сотрудников службы безопасности, которые силой вывели оппозиционера.