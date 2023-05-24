Турецкие националисты поддержали соперника Эрдогана на выборах

Националистическая партия Zafer поддержит кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, а не нынешнего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов, заявил лидер партии Умит Оздаг на совместной с Кылычдароглу конференции. Его цитирует РИА Новости.

Отмечается, что оппозиционный кандидат и Zafer заключили соглашение, согласно которому «все беженцы и нелегальные мигранты, в первую очередь сирийцы, будут депортированы не позднее, чем через год».

«Господин Кылычдароглу на встрече с нами подчеркнул важность депортации беженцев. Мы решили поддержать Кылычдароглу во втором туре», — сказал лидер турецких националистов.

Оздаг указал необходимость депортировать из Турции порядка 13 миллионов нелегальных мигрантов и беженцев, на содержание которых Анкара, по его словам, тратит до 11 миллиардов долларов.

Ранее Кылычдароглу пообещал выслать из Турции всех беженцев в случае избрания. Он уточнил, что сейчас в стране проживает около 10 миллионов лиц данной категории.