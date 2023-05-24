Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Сапеги

Помилованный Роман Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Софьи Сапеги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным Telegram-канала, Протасевич сообщил следствию, что Сапега получила $5 тыс. за работу по публикации личных данных белорусских силовиков в интернете.

«Девушка, будучи в Вильнюсе, пробивала белорусских силовиков через сервис «Глаз Бога» и публиковала их данные в «Телеграме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в деле Сапеги значатся 238 потерпевших.

Сапегу вместе с Протасевичем задержали в мае 2021 года, когда в Минске принудительно посадили пролетавший над Белоруссией самолет авиакомпании Ryanair.

Ранее Пресненский суд Москвы отложил на 1 июня рассмотрение вопроса о передаче из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги.