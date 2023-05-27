Патриарх американской политики: 100 лет Генри Киссинджеру

27 мая исполнилось 100 лет одному из самых влиятельных американских политиков Генри Киссинджеру. Он отвечал за внешнюю политику США в годы холодной войны и войны во Вьетнаме, пытался наладить отношения с Китаем и возродить затухающий трансатлантический альянс с Западной Европой. Несмотря на преклонный возраст, Киссинджер до сих пор является авторитетом для лидеров стран всего мира. Его экспертное мнение любят цитировать мировые СМИ, а взгляд на вещи часто отличается от официальной позиции Белого дома.

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 году в баварском городе Фюрт в Германии в еврейской семье. В 1938 году они эмигрировали в США, все их родственники, оставшиеся в Германии, погибли во время Холокоста. В 1943 году Киссинджер призвали в армию, где он сначала воевал в пехоте, а потом работал в военной разведке, куда он попал благодаря своим интеллектуальным возможностям.

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В 1947 году будущий госсекретарь вернулся в США и поступил в Гарвардский колледж, где сначала получил степень бакалавра политологии, затем магистра и доктора политических наук. В 1957 году в своей книге «Ядерное оружие и внешняя политика», Киссинджер предложил отказаться от военно-политической доктрины «массированного возмездия» и перейти к более гибкой стратегии ограниченного применения ядерного оружия. В те же годы он начинает работать в правительственных структурах Белого дома.

В 1969 году президент Ричард Никсон назначил Киссинджера руководителем Совета национальной безопасности, а с сентября 1973 года сделал его госсекретарем. Это единственный случай в истории США, когда один человек занимал две эти должности одновременно. На этом посту он стал проводить политику разрядки, стремясь снизить напряжение в отношениях между СССР и США. С другой стороны под его руководством были разработаны планы создания дуги нестабильности у южных границ СССР, целью которой было отделение среднеазиатских республик.