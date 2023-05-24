Обзор иноСМИ: три проблемы для Украины с F-16 и потеря главой LVMH $11 млрд за день

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Военные эксперты заявили Newsweek, что хотя Украина приближается к поставкам истребителей F-16, ей все еще нужно решить три ключевые проблемы перед боем с российскими ВВС. Первая проблема - это время, которое требуется для обучения украинского персонала полетам на F-16, вторая - создание необходимой наземной инфраструктуры для истребителей, и третья - ориентация в политическом ландшафте.
На обучение даже опытных пилотов на новом самолете уходят месяцы, а не недели, подчеркнул коммодор британской авиации в отставке Эндрю Кертис. Если Украина попытается использовать F-16 в воздушном противостоянии до того, как ее ВВС будут готовы, «это приведет к потерям, которые она не может себе позволить». Также F-16 нуждаются в гладких взлетно-посадочных полосах и в централизованных базах для работы - в отличие от рассредоточенных аэродромов и импровизированных ВПП, которые могут использовать самолеты советской эпохи из нынешнего парка Украины. Также нельзя игнорировать потенциальный рост напряженности между Россией и Западом, если Украине разрешат использовать F-16, подчеркнул Кертис.
Глава французской LVMH (Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Christian Dior) Бернар Анро, самый богатый человек мира по версии Forbes, за сутки лишился 11,2 миллиарда долларов из-за падения акций компании. Об этом сообщает Bloomberg.
На протяжении большей части 2023 года богатство Арно стремительно росло, поскольку стоимость акций европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко подскочила. Однако в мае акции LVMH подешевели на пять процентов за сутки из-за опасений по поводу замедления экономического роста в США и падения спроса.
19-летний американец из штата Миссури, попытавшийся протаранить забор Белого дома на арендованном грузовике, заявил на допросе, что восхищается нацистами, хочет «захватить власть» и «убить президента» США Джо Байдена. Об этом сообщает NBC со ссылкой на судебные документы.
Молодой человек по имени Сай Варшит Кандула заявил, что планировал нападение в течение шести месяцев. Он рассказал, что его целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию». При этом молодые люди, которые были в составе школьной команды по легкой атлетике вместе с Кандулой, помнят его «тихим, приятным и скромным» учеником.
Миропорядок становится трехсторонним, пишет французская газета Les Echos. Классическое противостояние между Глобальным Западом и Глобальным Востоком сохраняется, но не менее значимым становится Глобальный Юг, который не поддерживает российскую спецоперацию на Украине открыто, но также выражает свою сдержанность в отношении западного мира.
Следует признать, что этот новый трехполярный порядок, мягко говоря, асимметричен, подчеркивает издание.
Глобальный Юг бесконечно более разнообразен по своему составу, чем могут быть Глобальный Запад и Глобальный Восток. Но довольствоваться представлением о мире с точки зрения противостояния между США и Россией/Китаем больше нельзя, а Европа еще далека от того, чтобы стать самостоятельным актором в многополярном мире. США больше не обладают экономическим и даже военным превосходством времен холодной войны, а Глобальный Юг, представляемый Индией, становится все сильнее, и «готов отомстить вчерашнему колониальному и имперскому Западу».
Финский волейболист Лаури Керминен продлил контракт с московским «Динамо» и это не понравилось финнам, пишет Helsingin Sanomat. Керминен подвергся жесткой критике в 2022 году, когда остался в России несмотря на украинский кризис. Летом 2022-го Керминена отстранили от участия в матчах национальной сборной Финляндии по волейболу.
Спортсмен отмечал, что мишенью для критики стали и его родные, и назвал это несправедливым. Он рассказал, что расторжение контракта с «Динамо» обошлось бы ему почти в миллион евро, поэтому он доиграл до конца сезона. Керминен трижды выигрывал чемпионат России: в 2019 году в составе «Кузбасса» и в 2021 и 2022 годах в «Динамо». Он был признан лучшим либеро российской лиги в 2019 году.