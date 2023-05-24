Обзор иноСМИ: три проблемы для Украины с F-16 и потеря главой LVMH $11 млрд за день

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«Три большие проблемы для F-16 в схватке с Россией»

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Военные эксперты заявили Newsweek, что хотя Украина приближается к поставкам истребителей F-16, ей все еще нужно решить три ключевые проблемы перед боем с российскими ВВС. Первая проблема - это время, которое требуется для обучения украинского персонала полетам на F-16, вторая - создание необходимой наземной инфраструктуры для истребителей, и третья - ориентация в политическом ландшафте.

На обучение даже опытных пилотов на новом самолете уходят месяцы, а не недели, подчеркнул коммодор британской авиации в отставке Эндрю Кертис. Если Украина попытается использовать F-16 в воздушном противостоянии до того, как ее ВВС будут готовы, «это приведет к потерям, которые она не может себе позволить». Также F-16 нуждаются в гладких взлетно-посадочных полосах и в централизованных базах для работы - в отличие от рассредоточенных аэродромов и импровизированных ВПП, которые могут использовать самолеты советской эпохи из нынешнего парка Украины. Также нельзя игнорировать потенциальный рост напряженности между Россией и Западом, если Украине разрешат использовать F-16, подчеркнул Кертис.

Самый богатый человек мира лишился 11 миллиардов за день

Глава французской LVMH (Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Christian Dior) Бернар Анро, самый богатый человек мира по версии Forbes, за сутки лишился 11,2 миллиарда долларов из-за падения акций компании. Об этом сообщает Bloomberg.

На протяжении большей части 2023 года богатство Арно стремительно росло, поскольку стоимость акций европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко подскочила. Однако в мае акции LVMH подешевели на пять процентов за сутки из-за опасений по поводу замедления экономического роста в США и падения спроса.

NBC: 19-летний американец планировал убить Байдена

19-летний американец из штата Миссури, попытавшийся протаранить забор Белого дома на арендованном грузовике, заявил на допросе, что восхищается нацистами, хочет «захватить власть» и «убить президента» США Джо Байдена. Об этом сообщает NBC со ссылкой на судебные документы.

Молодой человек по имени Сай Варшит Кандула заявил, что планировал нападение в течение шести месяцев. Он рассказал, что его целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию». При этом молодые люди, которые были в составе школьной команды по легкой атлетике вместе с Кандулой, помнят его «тихим, приятным и скромным» учеником.

«Новый трехсторонний миропорядок»

Миропорядок становится трехсторонним, пишет французская газета Les Echos. Классическое противостояние между Глобальным Западом и Глобальным Востоком сохраняется, но не менее значимым становится Глобальный Юг, который не поддерживает российскую спецоперацию на Украине открыто, но также выражает свою сдержанность в отношении западного мира.

Следует признать, что этот новый трехполярный порядок, мягко говоря, асимметричен, подчеркивает издание.

Глобальный Юг бесконечно более разнообразен по своему составу, чем могут быть Глобальный Запад и Глобальный Восток. Но довольствоваться представлением о мире с точки зрения противостояния между США и Россией/Китаем больше нельзя, а Европа еще далека от того, чтобы стать самостоятельным актором в многополярном мире. США больше не обладают экономическим и даже военным превосходством времен холодной войны, а Глобальный Юг, представляемый Индией, становится все сильнее, и «готов отомстить вчерашнему колониальному и имперскому Западу».

Вылетевший из сборной Финляндии звездный игрок выбрал Россию

Финский волейболист Лаури Керминен продлил контракт с московским «Динамо» и это не понравилось финнам, пишет Helsingin Sanomat. Керминен подвергся жесткой критике в 2022 году, когда остался в России несмотря на украинский кризис. Летом 2022-го Керминена отстранили от участия в матчах национальной сборной Финляндии по волейболу.