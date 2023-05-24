Несмотря на большие усилия стран Запада, страны Латинской Америки не будут присоединяться к антироссийскому курсу и поддерживать Киев оружием и деньгами ради сохранения нейтралитета, так как Южная Америка не имеет каких-либо интересов на Украине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета Politico.

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«И в Чили, и в Бразилии есть сотни танков Leopard немецкого производства, которые Запад передал Украине в последние месяцы. Колумбия и Бразилия имеют военную технику российского производства, в том числе транспортные вертолеты и противотанковые ракеты, которые могли бы легко эксплуатироваться украинской армией», — объяснили обозреватели причину большого внимания Запада к региону.

Однако несмотря на двухсторонние контакты в рамках «борьбы за сердца и умы» и громкие обещания в области торговли и инвестиций, страны не торопятся занимать антироссийскую позицию, считая, что это нанесет ущерб их собственным интересам в долгосрочной перспективе.

«В идеальном мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понять, что идеального мира не существует, и все так, как есть», — рассказал один из британских дипломатов о деталях поездки главы МИД Британии Джеймс Клеверли в Бразилию.

Ранее власти Бразилии заявили о намерении продолжать диалог с Россией и Украиной ради мирного урегулирования конфликта между странами. «У нас есть контакты с обеими сторонами», — сообщил глава Министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.