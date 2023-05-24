СМИ: Киев не намерен отказываться от транзита энергоресурсов из России

Washington Post: Киев не намерен отказываться от транзита энергоресурсов из РФ
Власти Украины не намерены прекращать транзит российских энергоресурсов через свою территорию, несмотря на конфликт. Об этом сообщается в издании The Washington Post.
В газете указали, что Киев сохраняет для себя возможность зарабатывать на транзите российских энергоресурсов, в то время как от союзников требует прекратить экономические отношения с Россией.
Отмечается, что власти Украины настаивают на том, что у них нет выбора, кроме как поддерживать собственные коммерческие сделки.
По данным издания, группа по антироссийским санкциям, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол, разработала план дальнейших действий против России.
В газете указали, что план предусматривает "прекращение работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России", по которым доставляются энергоресурсы в Европу, кроме проходящих через территорию Украины.
Ранее подразделения ВСУ обстреляли нефтепровод "Дружба" в Брянской области. В результате обстрела НПС никто не пострадал, а ремонтники устранили все последствия диверсии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытку теракта на нефтепроводе "Дружба" угрозой безопасности страны.