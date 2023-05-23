Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Молдавии . Соответствующее видеообращение французского главы опубликовал Sputnik Молдова.

«Молдавия, до скорой встречи! 1 июня мы будем в Кишиневе на втором саммите Европейского политического сообщества», — сказал Макрон в ролике.

По его словам, главными темами встречи станут энергетика, миграция, безопасность, инфраструктура, оборона и геополитика Европы. Макрон заявил, что саммит необходим континенту, поскольку позволит собрать всех и «построить более сильную и единую Европу».