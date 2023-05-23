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Байден похвалил Пелоси за спасение экономики США во время Великой депрессии

Президент США Джо Байден поблагодарил экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси за значительный вклад в дело спасения экономики страны во время Великой депрессии. Видео выступления американского лидера опубликовал News.ru в своем Telegram-канале.

Байден похвалил Пелоси за спасение США во время Великой депрессии
© globallookpress.com

Предположительно, президент США имел в виду не Great Depression, a Great Recession - кризис 2008 года.

Напомним, что мировой экономический кризис, известный как Великая депрессия, начался 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжался до 1939 года.

Наиболее сильно он ударил по Соединенным Штатам, Соединенному Королевству, Германии, Франции и Канаде.

Известный американский политик Нэнси Пелоси родилась 26 марта 1940 года в городе Балтимор (штат Мэриленд, США), через год после окончания кризиса.

Ранее сообщалось, что Байден во время визита в Великобританию грубо обошелся с премьер-министром королевства Риши Сунаком.

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