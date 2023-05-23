Госдеп отреагировал на помилование Протасевича

Американская администрация считает позитивным признаком помилование участника признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Романа Протасевича и призывает Минск освободить всех "политических заключенных". С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Выскажусь в целом: освобождение даже одного политического заключенного в Белоруссии является позитивным признаком. Особенно когда общее число политических заключенных продолжает расти, превысило 1,5 тыс.", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать помилование Протасевича.

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При этом Миллер утверждал, что правительство Белоруссии при задержании Протасевича нарушило нормы международного воздушного сообщения, заставило арестованного дать признательные показания-

"Однако это (помилование - прим. ТАСС) не извиняет вопиющее нарушение режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко правил международного авиационного сообщения. Имеется в виду перенаправление рейса [компании] Ryanair с единственной целью ареста господина Протасевича", - заявил Миллер.

"После ареста его бессовестно использовали как инструмент белорусских государственных средств массовой информации, его выставляли на телекамеры, принудили к даче признательных показаний", - считает американский дипломат.

"Несмотря на то что он был помилован, госпожа [Софья] Сапега, которая его сопровождала, продолжает отбывать шестилетний срок заключения. Мы повторяем призыв к режиму освободить без условий всех несправедливо задержанных политических заключенных в Белоруссии", - добавил Миллер.

Протасевич сообщил в понедельник, что указ о его помиловании Лукашенко подписал 16 мая. Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тогда суд постановил оставить его под домашним арестом до вступления приговора в силу. Защита не стала обжаловать решение суда. 18 мая ТАСС в Минском областном суде сообщили, что приговор вступил в силу.