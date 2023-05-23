Турция раскрыла сеть «Моссада» в Стамбуле

Сотрудники Турецкого Национального разведывательного агентства (MİT) смогли раскрыть агентурную сеть израильской разведки «Моссад» в Стамбуле. Об этом сообщает местное издание Sabah.

Утверждается, что сеть «Моссад» занималась прослушиванием иранской фирмы, а также 23 граждан Ирана. Согласно имеющимся данным, два месяца назад в Стамбуле были задержаны гражданин Турции Кючюккая, а также его помощник. Во время допроса задержанный сознался, что несколько раз встречался с представителями «Моссад» в странах Европы. На одной из таких встреч ему поручили задачу по шпионажу за иранской торговой компанией в Стамбуле, а также 23 гражданами Ирана.

Задержанный также рассказал, что прошел специальное обучение в «Моссад», благодаря чему смог создать ячейку из 15 человек. Позже правоохранительные органы Турции смогли задержать 11 человек, еще двое находятся в розыске.

Отмечается, что Кючюккая передавал в «Моссад» информацию о банковских счетах и поездках за рубеж тех граждан, за которым следил, а также делал записи телефонных разговоров. При этом спецслужбы Турции следили за его агентурной сетью более полутора лет.