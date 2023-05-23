Орбан пожелал Трампу победы на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что желает победы республиканцу Дональду Трампу на президентских выборах в США в 2024 году. Выступая во вторник на Катарском экономическом форуме в Дохе, премьер попросил нынешнего американского лидера демократа Джо Байдена не вмешиваться во внутренние дела Венгрии.

Выступление проходило как публичное интервью ведущему форума, и когда тот поинтересовался, рассчитывает ли Орбан на победу Трампа на следующих президентских выборах в США, премьер ответил: "Я надеюсь". Трансляция из Катара велась на странице венгерского правительства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Назвав Трампа "очень хорошим лидером", Орбан в шутку добавил: "Я принадлежу к клубу ветеранов [международной политики], а ветераны всегда поддерживают друг друга".

Когда ведущий заметил, что Байден вообще-то тоже не мальчик, и спросил, в чем разногласия венгерского правительства с нынешней администрацией США, Орбан заявил: "Не надо вмешиваться в наши внутренние дела. Трамп это понимал".