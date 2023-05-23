Столтенберг выступил за расширение военного производства странами НАТО

Представители военной промышленности США и ЕС приглашены на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе 15 июня для обсуждения милитаризации промышленности по обе стороны атлантического океана. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны ЕС.