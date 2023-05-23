Санду заявила, что Молдавия будет выполнять решение МУС об «аресте» Путина

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев намерен исполнить решение Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью иностранным журналистам, передает Euronews Romania.

© Газета.Ru

На вопрос журналиста, будет ли Путин арестован, если приедет в Молдавию, Санду ответила: «Да». «Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда», — добавила Санду.

Она также заявила, что Молдавии «сейчас ничего не угрожает», благодаря Украине, «которая держит российскую армию» подальше от границ Молдавии. Президент Молдавии также снова повторила заявления о том, что Россия пытается «дестабилизировать» страну.

При этом ранее молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что власти Молдавии не пустят президента РФ Владимира Путина в республику.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение Молдавии запретить въезд президенту России Владимиру Путину в эту страну, заявил, что действующие власти Молдавии стали отождествлять свое стремление к Евроинтеграции с «процветанием русофобии».

Досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.