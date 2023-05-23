$79.94+0.0386.50+0.22

В Грузии захотели сохранить поддержку Запада и авиасообщение с Россией

Власти Грузии хотят сохранить возобновленное недавно авиасообщение с Россией, но при этом не желают терять поддержку Запада, которую, как считают в Тбилиси, страна заслужила. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, передает РИА Новости.

В Грузии захотели сохранить поддержку Запада и авиасообщение с Россией
© РИА Новости

«Мы заботимся в первую очередь об интересах наших сограждан, поэтому для нас непонятны призывы оппозиции о введении санкций против грузинских граждан. Мы не планируем принимать такое решение (отказываться от прямых рейсов с РФ — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Талаквадзе.

При этом страна нуждается в поддержке со стороны США и Евросоюза, также ей необходим статус кандидата в члены ЕС, который она «справедливо заслужила», подчеркнул он. «Грузии это необходимо, чтобы наше сотрудничество и партнерство с Западом перешло на новый уровень», — сказал вице-спикер парламента.

16 мая заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что у Вашингтона вызвало обеспокоенность возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. По его мнению, «сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией».

По мнению генсека правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, Грузия до сих пор не получила статус кандидата в члены ЕС из-за отказа присоединиться к санкциям простив России.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий