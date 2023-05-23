$79.94+0.0386.50+0.22

В Индии ввели обязательную проверку сиропов от кашля после гибели 19 детей

Индийские фармацевтические компании должны будут проверять качество сиропов от кашля в государственных лабораториях с 1 июня. Об этом говорится в распространенном во вторник распоряжении Главного управления внешней торговли страны.

В Индии ввели обязательную проверку сиропов от кашля после гибели 19 детей
© globallookpress.com

Обязательное тестирование вводится для сиропов от кашля, предназначенных для экспорта. Решение об этом индийские власти приняли после гибели десятков детей в Гамбии и Узбекистане, принимавших микстуры индийского производства.

"Экспорт сиропа от кашля разрешается при условии тестирования экспортных образцов и получения сертификата в определенных государственных лабораториях с 1 июня 2023 года", - говорится в документе.

Индия в 2022-2023 финансовом году (завершился 1 апреля) экспортировала сиропов от кашля на сумму $17,6 млрд. Индийские фармацевтические компании поставляют их в страны Африки, ОАЭ, Великобританию, Непал и другие государства.

В марте Индия отозвала лицензии 18 фармкомпаний в ходе кампании по борьбе с производителями некачественных лекарств. Власти провели тогда проверки в 20 штатах республики на фоне сообщений о случаях смерти и причинения вреда в разных странах мира из-за произведенных в Индии микстур.

В конце прошлого года Минздрав Узбекистана сообщил, что таблетки и сироп от острой респираторной вирусной инфекции DOK-1 Max от индийской компании Marion Biоtech стали причиной гибели 19 детей, экспертиза выявила в препарате токсичное вещество - этиленгликоль.

В октябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения предупредила, что четыре детских лекарства производства Maiden Pharmaceuticals могут быть связаны со смертью 66 детей в Гамбии. Препараты, о которых идет речь, - это раствор прометазина для перорального применения, детские сиропы от кашля Kofexmalin и Makoff, сироп от простуды Magrip N. Тогда правительство индийского штата Харьяна распорядилось остановить производство лекарств на заводе этой компании в городе Сонипат.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий