Стало известно о перепалке Бербок и Сийярто из-за Украины

Между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто произошел конфликт из-за блокировки помощи Украине, пишет обозреватель Politico Якопо Баригацци.
«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе», — сообщил журналист.
Кроме того, Бербок и Сийярто также поспорили из-за роли венгерского банка ОТР в украинском конфликте, добавил он.
По данным Баригации, немецкий министр упрекнула Сийярто за нежелание одобрить дополнительную военную помощь Евросоюза (ЕС) Украине. Затем Бербок обвинила банк ОТР в нарушении международного права, процитировав «неуточненные сообщения», которые венгерская сторона опровергла.