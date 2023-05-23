Стало известно о перепалке Бербок и Сийярто из-за Украины

Между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто произошел конфликт из-за блокировки помощи Украине, пишет обозреватель Politico Якопо Баригацци.

«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе», — сообщил журналист.

Кроме того, Бербок и Сийярто также поспорили из-за роли венгерского банка ОТР в украинском конфликте, добавил он.