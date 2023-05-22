Посольство России прокомментировало совет шведского эксперта Киеву

Сотрудники российской дипмиссии в Стокгольме высмеяли шведского эксперта за совет Украине применить против России тактику шведского короля Карла XII, использованную в сражении при Нарве. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что накануне в популярной шведской газете «Свенска Дагбладет» вышла статья экономиста и полковника запаса Нильса Бильдта с громким заголовком «Украина может поучиться у Карла XII».

Полковник подчеркнул в своем материале, что знаменитый шведский король смело пошел в бой во главе 10-тысячного войска на «слабые оборонительные линии» значительно более многочисленной российской армии и прорвал их.

Дипломаты отметили, что шведскому эксперту следует изучить историю своей страны немного подробнее. В частности, прочитать материалы о проигрыше Карла XII под Нарвой в 1704 году и сокрушительном поражении под Полтавой в 1709 году.

«Шведы в 1700 году [действительно] одержали победу в отдельном сражении, но в итоге проиграли войну», - уточнили в посольстве.