TikTok будет судиться с американским штатом

Компания TikTok подала в суд на штат Монтана в США после принятия им закона о запрете приложений для коротких видео. Об этом сообщает Reuters.

«Мы оспариваем неконституционный запрет TikTok в Монтане, чтобы защитить наш бизнес и сотни тысяч пользователей TikTok в Монтане», — сказано в судебном заявлении компании.

Ранее сообщалось, что группа тиктокеров обратилась в суд с целью опротестовать недавно принятый закон о запрете на использование приложения TikTok в американском штате Монтана. Как говорится в иске, у штата нет полномочий запрещать площадку для обмена мнениями, так как это нарушает Первую поправку к Конституции США, не допускающую посягательства на свободу слова.