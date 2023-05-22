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Великобритания сделала послабления для попавших под санкции должников

Власти Соединенного Королевства разрешили физическим и юридическим лицам, попавшим в черные списки, производить выплаты британским кредиторам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу OFSI.

Великобритания сделала послабления для попавших под санкции должников
© РИА Новости

В управлении пояснили, что ведомство выдало генеральную лицензию на осуществление транзакций.

Эта лицензия предоставляет возможность гражданам Великобритании получать выплаты от партнеров, попавших под санкции.

Размер платежа, уточнили в пресс-службе, не должен 200 тысяч фунтов стерлингов вместе с НДС. Кроме того, договор должен быть подписан до того, как должник был внесен в санкционные списки.

В OFSI подчеркнули, что генеральная лицензия выдана на срок от 22 мая до 21 ноября 2023 года. Она может быть изменена, отозвана или приостановлена.

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