В ООН пообещали содействовать торговым операциям России

ООН прикладывает значительные усилия для содействия торговым операциям с РФ в рамках черноморской инициативы, рассказал на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Он добавил, что действия в этом направлении ООН намеревается активно предпринимать и в дальнейшем, пишет РИА «Новости».

Ранее представитель внешнеполитической службы ООН Петер Стано заявил, что переподключение российских кредитных организаций к SWIFT будет осуществлено только после окончания конфликта на Украине.

Дюжаррик пояснил, в ответ на запрос журналистов, что в мире есть различные возможности для осуществления крупных транзакций. Они могут проводиться не только через SWIFT.

В рамках международной системы подобные действия осуществлять проще, признал Дюжаррик. Вместе с тем, организация продолжит попытки по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки, в том числе, и через Россельхозбанк.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в случае, если ключевые условия России не будут выполнены, то «зерновая сделка» будет прекращена после истечения сроков ее действия.