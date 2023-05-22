Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке

Эрдоган призвал США найти террориста, атаковавшего «Турецкий дом» в Нью-Йорке
Соединённые Штаты должны найти террориста, атаковавшего «Турецкий дом» в Нью-Йорке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Человек разбил окна нашего «Турецкого дома». Разве мы не скажем американским властям, силам безопасности, что они должны срочно отыскать этого террориста?», — приводит TRT Haber его слова.
Эрдоган потребовал от властей США сделать всё возможное для поимки злоумышленника.
Ранее сообщалось, что неизвестные напали на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, где находится консульство Турции и граждане голосуют за президента.