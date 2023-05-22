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Эрдоган призвал США найти террориста, атаковавшего «Турецкий дом» в Нью-Йорке

Соединённые Штаты должны найти террориста, атаковавшего «Турецкий дом» в Нью-Йорке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган прокомментировал нападение на консульство Турции в Нью-Йорке
© ТАСС

«Человек разбил окна нашего «Турецкого дома». Разве мы не скажем американским властям, силам безопасности, что они должны срочно отыскать этого террориста?», — приводит TRT Haber его слова.

Экс-кандидат в президенты Турции Оган официально поддержал Эрдогана

Эрдоган потребовал от властей США сделать всё возможное для поимки злоумышленника.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, где находится консульство Турции и граждане голосуют за президента.

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