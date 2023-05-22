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Сунак выступил против замораживания конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал в корне неправильными любые мирные инициативы, не предусматривающие возврат Киеву потерянных им территорий и способствующие лишь замораживанию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Сунак выступил против замораживания конфликта на Украине
© globallookpress.com

Бывший лидер британской оппозиции Джереми Корбин попросил Сунака прокомментировать мирную инициативу стран Африки и слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о необходимости переговоров о прекращении огня на Украине.

Премьер-министр ответил, что «единственным и верным ответом на произошедшее на Украине является вывод РФ всех ее войск с украинской территории».

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«Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт в нынешнем состоянии, в корне неправильны, и их истинную природу необходимо изобличать», — добавил Сунак.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что разрешение конфликта на Украине не должно быть связано с его заморозкой.

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