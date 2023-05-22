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Испанский политик назвал виновного в подрыве «Северных потоков»

За подрывами ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит могущественная западная держава, преступления которой пытаются замести власти ФРГ. С таким заявлением Пабло Иглесиас в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano.

«В покушении на "Северный поток", российско-германский объект инфраструктуры, то есть одной из стран НАТО, очевидно просматривается рука могущественной западной державы», — сказал испанский политик, добавив, что «германское правительство пытается спрятать это под ковер».

Ранее издание Süeddeutsche Zeitung сообщило, что к взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть причастны двое граждан Украины.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш тоже опубликовал расследование, в котором обвинил власти США в причастности к подрыву «Северных потоков». По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах под прикрытием проведения учений.

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