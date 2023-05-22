Украинская блогерша облила себя кровью на красной дорожке Каннского фестиваля

«Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине! Я к сожалению не могу больше выкладывать в сторис все события, как и многие блогеры, потому что Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сносит все! И моя страница под угрозой удаления», — написала она.