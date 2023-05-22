Украинская блогерша облила себя кровью на красной дорожке Каннского фестиваля

Украинская блогерша Чернобай облила себя кровью на красной дорожке Каннского фестиваля
краинская блогерша, фитнес-тренерша Илона Чернобай вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в сине-желтом платье и облила себя искусственной кровью, передает французская газета La Depeche.
Инцидент произошел 21 мая перед началом внеконкурсного показа фильма французского режиссера Жюста Филиппо «Кислота». Девушка разорвала над головой пакеты с красной краской, после чего сотрудники службы безопасности выгнали ее.
Чернобай уточнила в соцсетях, что теперь ей запрещен вход на фестиваль.
«Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине! Я к сожалению не могу больше выкладывать в сторис все события, как и многие блогеры, потому что Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сносит все! И моя страница под угрозой удаления», — написала она.
Ранее сообщалось, что организаторы «Оскара» отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении.