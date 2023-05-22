"Но здесь требуется, чтобы сами "дизеля" работали надежно. При этом на станции есть резерв: если один генератор выйдет из строя, то подключится другой. Кроме того, работа дизельных генераторов зависит от имеющегося запаса дизтоплива, который по необходимости можно пополнять. Но ориентир такой: согласно стандартам новых реакторов, считается, что ситуации такого рода должны спокойно длиться в течение трех суток. То есть в течение трех суток современные реакторы должны "выживать" вообще без вмешательства человека. Считается, что за этот период страна-владелец атомной станции должна каким-то образом вновь подать питание на площадку. И это абсолютно реально. Даже на "Фукусиме" с этим справились за сутки", — рассказал специалист.