Специалист по атомной энергетике Александр Уваров в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отключении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС и переводе станции на дизельные генераторы. По словам эксперта, у всех атомных электростанций есть несколько линий защиты, и Запорожская АЭС в настоящее время находится на последней из них.
Специалист напомнил, что в прошлом году на Запорожской АЭС несколько раз уже происходили аналогичные ситуации, когда станцию переводили на дизельные генераторы.
"Нельзя говорить о том, что это "аварийный режим". Это режим, который предусмотрен проектом. Но определенное беспокойство в связи переводом станции на резервное питание есть", — сказал Уваров.
Теоретически Запорожская АЭС сможет проработать на дизельных генераторах "сколько угодно" долго, подчеркнул эксперт.
"Но здесь требуется, чтобы сами "дизеля" работали надежно. При этом на станции есть резерв: если один генератор выйдет из строя, то подключится другой. Кроме того, работа дизельных генераторов зависит от имеющегося запаса дизтоплива, который по необходимости можно пополнять. Но ориентир такой: согласно стандартам новых реакторов, считается, что ситуации такого рода должны спокойно длиться в течение трех суток. То есть в течение трех суток современные реакторы должны "выживать" вообще без вмешательства человека. Считается, что за этот период страна-владелец атомной станции должна каким-то образом вновь подать питание на площадку. И это абсолютно реально. Даже на "Фукусиме" с этим справились за сутки", — рассказал специалист.
Уваров назвал работающие на Запорожской АЭС дизельные генераторы ее "последней линией обороны".
"На всех АЭС есть несколько линий защиты. И Запорожская АЭС сейчас находится на последней из них, когда безопасность стации зависит от "дизелей". Если с ними что-то случится, то может произойти серьезная авария. Всегда лучше иметь несколько уровней защиты, нежели один последний", — добавил он.
В понедельник, 22 мая, Запорожская АЭС лишилась внешнего энергопитания, которое получала для обеспечения безопасности и внутренних нужд по высоковольтной ЛЭП "Днепровская" с правого берега Днепра. Как сообщала "Российская газета", это уже седьмое с начала СВО отключение атомной станции от внешних сетей, что вынуждает в экстренном порядке задействовать на ядерно-опасном объекте аварийные дизель-генераторы.