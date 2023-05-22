$79.91-0.1386.28-0.22
1 час назад

Эксперт прокомментировал перевод Запорожской АЭС на дизельные генераторы

Семён Капранов
Александр Уваров эксперт

Специалист по атомной энергетике Александр Уваров в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отключении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС и переводе станции на дизельные генераторы. По словам эксперта, у всех атомных электростанций есть несколько линий защиты, и Запорожская АЭС в настоящее время находится на последней из них.

Атомным станциям всегда необходимо иметь источник электропитания, потому что реактор отличается от электрочайника тем, что он постоянно вырабатывает тепло, даже если он остановлен. Просто такова физика процесса. Соответственно, когда АЭС работает на мощности, то она отдает очень небольшую часть вырабатываемой энергии на собственные нужды, на свои работающие насосы. Если же АЭС остановлена, то она превращается в потребителя электроэнергии, она должна обязательно где-то брать небольшую мощность. Для этой цели на всех атомных станциях имеются резервные дизельные генераторы. Они бывают штатными и мобильными. И на Запорожской АЭС сейчас работают стандартные резервные "дизеля".
Александр Уваров
Александр Уваров Специалист по атомной энергетике, директор АНО "Атоминфо-центр"
Видео дня

Специалист напомнил, что в прошлом году на Запорожской АЭС несколько раз уже происходили аналогичные ситуации, когда станцию переводили на дизельные генераторы.

"Нельзя говорить о том, что это "аварийный режим". Это режим, который предусмотрен проектом. Но определенное беспокойство в связи переводом станции на резервное питание есть", — сказал Уваров.

Теоретически Запорожская АЭС сможет проработать на дизельных генераторах "сколько угодно" долго, подчеркнул эксперт.

"Но здесь требуется, чтобы сами "дизеля" работали надежно. При этом на станции есть резерв: если один генератор выйдет из строя, то подключится другой. Кроме того, работа дизельных генераторов зависит от имеющегося запаса дизтоплива, который по необходимости можно пополнять. Но ориентир такой: согласно стандартам новых реакторов, считается, что ситуации такого рода должны спокойно длиться в течение трех суток. То есть в течение трех суток современные реакторы должны "выживать" вообще без вмешательства человека. Считается, что за этот период страна-владелец атомной станции должна каким-то образом вновь подать питание на площадку. И это абсолютно реально. Даже на "Фукусиме" с этим справились за сутки", — рассказал специалист.

Уваров назвал работающие на Запорожской АЭС дизельные генераторы ее "последней линией обороны".

"На всех АЭС есть несколько линий защиты. И Запорожская АЭС сейчас находится на последней из них, когда безопасность стации зависит от "дизелей". Если с ними что-то случится, то может произойти серьезная авария. Всегда лучше иметь несколько уровней защиты, нежели один последний", — добавил он.

В понедельник, 22 мая, Запорожская АЭС лишилась внешнего энергопитания, которое получала для обеспечения безопасности и внутренних нужд по высоковольтной ЛЭП "Днепровская" с правого берега Днепра. Как сообщала "Российская газета", это уже седьмое с начала СВО отключение атомной станции от внешних сетей, что вынуждает в экстренном порядке задействовать на ядерно-опасном объекте аварийные дизель-генераторы.

В мире,Александр Уваров,Мнения,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий